Некоторые украинские знаменитости до сих пор не нашли себе пару

Звезды выглядят безумно привлекательно, но пока не нашли человека, с которым бы хотели связать жизнь, пишет Politeka.net. Давайте познакомимся с самыми горячими холостячками.

Певица Тина Кароль была замужем за продюсером Евгением Огиром, который умер от рака в 2013 году. С тех пор у звезды не было серьезных отношений, однако СМИ приписывают ей романы с мужчинами, например, с певцом Даном Баланом.

Телеведущая украинских проектов Леся Никитюк долгое время встречалась со своим соседом, однако пара рассталась. Сейчас длинноногая блондинка свобода.

Артистка Ани Лорак в 2019 году развелась с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. Звезде стали приписывать романы с певцом Сергеем Лазаревым и с российским саунд-продюсером Егором Глебом. Однако пока оба слуха не подтвердились, поэтому сердце звезды можно считать незанятым.

Певица Злата Огневич в 2016 году рассталась с возлюбленным, участником АТО. После этого у артистки завязались новые отношения, однако пара тоже рассталась. Сейчас звезда посвятила себя творчеству.

Красотка-певица Мишель Андраде пять лет встречалась с участником "Х-фактора" Никитой Ломакиным. Оба расстались из-за постоянной ревности со стороны Мишель.

Солистка группы "KAZKA" Александра Зарицкая недолго встречалась с участником шоу "Х-фактор" Мишей Панчишиным, а потом с русскоговорящим иностранцем. На данный момент у артистки нет бойфренда, хотя она регулярно подыгрывает слухам о романе с коллегой по группе Никитой Будашем.

Украинская травести-дива Монро тоже пока не состоит в отношениях, однако, возможно, она просто скрывает информацию об этом. О разрыве отношений звезды стало известно в 2017 году. В одном из интервью артистка рассказала, что не планирует заводить детей, поэтому ищет жениха, который тоже мечтает жить в свое удовольствие.

Напомним, что редкое фото Тины Кароль с братом и родителями облетело сеть: «Он точно не отец Балана?».

Как сообщала Politeka, Горбунов показал загрустившую на "Танцях з зірками" Кароль в раскованном платье: "Без настроения девочка".

Также Politeka писала, что Кароль забыла о прошлых обидах и устроила «пожар» на сцене «Квартал 95»: «Женщина-богиня»