В сети активно обсуждают новогодние снимки известной актрисы Анастасии Заворотнюк

Как пишет Politeka.net, в фанатских сообществах "Инстаграм" появились архивные фото звезды сериала "Моя прекрасная няня", на которых она предстала у наряженной елки в разных нарядах. Так для одного из них Анастасия позировала в черной шубе и высокой меховой шапкой. Актриса гордо подбоченилась рядом с камином, держа в руке подарок в красной упаковке.

Для другого фото Заворотнюк позировала явно не дома, а на светском мероприятии. Она нарядилась в белый полушубок, украшенный мехом, розовый топ с откровенным декольте и серой юбке. Еще один атмосферный кадр звезда сделала на катке - уже в другой шубе и шапке.

Пользователи соцсети принялись обсуждать внешний вид и состояние здоровья Анастасии Заворотнюк в комментариях:

"Красивые фотографии, сразу задумываюсь что надеть на новый год"; "А улыбка, как всегда, на миллион $🌷"; "Какая основательная женщина 😍😍😍"; "Вот так и живем, не зная когда наш путь оборвётся... когда оборвётся путь наших родных людей. Слава Богу, что Анастасия жива, хорошо что близкие могут видеть ее, держать за руку. Какое это счастье... любимые рядом. Как хотелось понять это вовремя, не опаздать"; "С таким диагнозом люди долго не живут, желаете ли вы здоровья или нет... Настя давай или туда или дай о себе весточку, люди переживают".

Напомним, лицо Заворотнюк сильно изменилось, от камер приходится скрываться: "Может разговаривать, гулять, но..."

Как сообщала Politeka, грустная дочь Заворотнюк в траурном виде рассказала об увиденном знаке с неба.

Также Politeka писала, что больная раком Заворотнюк внезапно прервала молчание, фото с мужем облетело сеть.