Больная Анастасия Заворотнюк идет на поправку, но болезнь кардинально изменила ее внешность

Об этом пишет Собеседник.

По словам певицы Анны Калашниковой, звезда сериала "Моя прекрасная няня" выздоровела благодаря не только медикам, но и поклонникам.

"Она может разговаривать, гулять. Конечно, Настя несколько изменилась внешне. Но, слава Богу, она жива. За Настю все молились. Если вы помните, близкие даже устраивали коллективную молитву. Это очень правильно: положительная энергия творит чудеса. Сколько раз мы слышали подобные истории. Настя – очень добрый, светлый и позитивный человек. Мне всегда нравилось с ней общаться: от нее исходит свет. Я знаю, что многие поклонники регулярно ходили в храмы, заказывали ей сорокоусты о здравии. Я тоже так делаю регулярно. С Божьей помощью Настя пошла на поправку", - уверяет звезда российского шоу-бизнеса.

Калашникова не сомневается, что Анастасия Заворотнюк сможет окончательно победить коварную болезнь, ведь сама актриса настроена позитивно.

"Насколько мне известно, сама Настя настроена оптимистично. После болезни она изменилась: стала радоваться каждому дню! И это правильно", - продолжила певица и добавила, что Заворотнюк строит планы по возвращению на большую сцену.

"Близкие ограждают Настю от внешнего мира и правильно поступают. Никакие волнения и стрессы ей сейчас ни к чему. Настя продолжает находиться под наблюдением врачей. Они, насколько мне известно, в своих прогнозах осторожны, но динамика ее состояния их тоже радуют. Я знаю, что многие хотят проведать Настю. Но пока это невозможно. Во-первых, Настя еще выглядит не так, как прежде. И из-за этого ей не хочется принимать посетителей", - резюмировала Калашникова в общении с журналистами.

Ранее мы уже рассказывали, что Анастасия Заворотнюк начала выходить на улицу, чтобы подышать свежим воздухом, но близкие ограждают ее от лишнего внимания со стороны журналистов.

Напомним, Анастасию Заворотнюк видели на улице, как изменилась внешность "прекрасной няни"

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