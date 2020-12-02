Помер знаменитий російський актор Борис Плотніков
У нього був діагностований Китайський вірус. Про це повідомляє телеграм-канал Mash.
Виконавець знаменитої ролі доктора Борменталя у фільмі "Собаче серце" кілька днів перебував у важкому стані на ШВЛ.
Плотніков помер у середу, 2 грудня, у віці 71 року.
Смерть актора підтвердили в ГІТІСі, де він працював керівником майстерні.
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Дебют Плотникова в кіно відбувся в 1976 році, коли він знявся в драмі «сходження». Після цього він став регулярно грати ролі в кіно. У тому числі Борис Плотніков знявся в таких шедеврах радянського кінематографа, як» собаче серце «і»холодне літо п'ятдесят третього".
Він продовжував активно зніматися в сучасних серіалах.
Раніше ми писали, що 14 листопада 2020 року на 86 - му році життя помер відомий радянський актор Армен Джигарханян. Про смерть повідомив його друг, актор Артур Согомонян.
Серце актора зупинилося через вік і хвороби, з якими боровся чоловік. Близькі ж стверджували, у легендарного актора відмовили нирки.
Друг легендарного артиста Микита Симонян розповів, що вже на ювілеї на початку жовтня "було видно, що він згасав". Він був "небагатослівний": або не хотів говорити, або просто не міг, тому що було дуже важко. Симонян розповів, що лікарі вмовляли його не зустрічатися з великою кількістю людей через стан і пандемію. "Але він вирішив. Фактично він прийшов прощатися. З театром, трупою, глядачами, з усіма. Мені здається, він вже розумів і передчував", – вважає Микита Симонян.
Нагадаємо, що пішла з життя зірка "Дикої рози" і "Багаті теж плачуть".
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