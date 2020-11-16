Внезапно остановилось сердце известного российского актера Юрия Черкасова

Эту информацию подтвердила пресс-служба театра имени Моссовета, в котором много лет проработал артист.

Актер театра и кино, коллега Анастасии Заворотнюк, а также заслуженный артист России Юрий Черкасов умер на 60-м году жизни.

«Юрия Вячеславовича любили и уважали коллеги. Его уход — большая потеря для театра», — говорится в сообщении московского театра.

Точная причина внезапной смерти Юрия Черкасова не называется. Церемония прощания с актером пройдет 17 ноября в театре, а похороны — на Митинском кладбище.

"Эпоха в Моссовете. Светлая память об этом прекрасном артисте", "Уходят великие таланты, такая потеря... светлая ему память...", "Очень грустно... До слез... Незабываемый Глокен...", "Какая потеря, светлая память", - написали пользователи в комментариях.

Стоит отметить, что Юрий Черкасов выступал в театре имени Моссовета с 1990 года. Более того, актер стал популярным после ролей в таких фильмах/сериалах, как «Так не бывает», «Все могут короли», «Мосгаз», «Таксистка», «Очарование зла», "Моя прекрасная няня", «Папины дочки» и т.п.

Ранее мы рассказывали, что звезда сериала "Папины дочки" Михаил Козаков поламал обе ноги в результате ЧП.

Актеру после случившегося в ноги "вмонтировали" металлические пластины, при помощи которых будет проходить интенсивная реабилитация. Козакову пришлось перенести 6-часовую операцию.

Из-за ЧП популярный актер теперь прикован к инвалидному креслу.

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