Умер знаменитый российский актер Борис Плотников

У него был диагностирован китайский вирус. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Исполнитель знаменитой роли доктора Борменталя в фильме «Собачье сердце» несколько дней находился в тяжелом состоянии на ИВЛ.

Плотников скончался в среду, 2 декабря, в возрасте 71 года.

Смерть актера подтвердили в ГИТИСе, где он трудился руководителем мастерской.

Дебют Плотникова в кино состоялся в 1976 году, когда он снялся в драме «Восхождение». После этого он стал регулярно играть роли в кино. В том числе Борис Плотников снялся в таких шедеврах советского кинематографа, как «Собачье сердце» и «Холодное лето пятьдесят третьего».

Он продолжал активно сниматься в современных сериалах.

Ранее мы писали, что 14 ноября 2020 года на 86-м году жизни умер известный советский актер Армен Джигарханян. О кончине сообщил его друг, актер Артур Согомонян.

Сердце актера остановилось из-за возраста и болезней, с которыми боролся мужчина. Близкие же утверждали, у легендарного актера отказали почки.

Друг легендарного артиста Никита Симонян рассказал, что уже на юбилее в начале октября "было видно, что он угасал". Он был "немногословен": либо не хотел говорить, либо просто не мог, потому что было очень тяжело.

Напомним, что ушла из жизни звезда "Дикой розы" и "Богатые тоже плачут".

Как сообщала Politeka, трагически оборвалась жизнь звезды "Улицы разбитых фонарей".

Также Politeka писала, что оборвалась жизнь коллеги Заворотнюк из "Моей прекрасной няни".