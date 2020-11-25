Стало известно о смерти актрисы театра и кино Светланы Обидиной

45-летняя звезда ушла из жизни еще 18 ноября, более недели семья молчала о трагедии.

О смерти актрисы сообщил у себя на Фейсбук-страничке кинорежиссер Алексей Герман, передает Politeka.net.

"Умерла прекрасная актриса Светлана Обидина. Ужас. Недавно о ней вспоминал. Вечная память. Уже не ясно ковид, не ковид, но мрут и мрут вокруг", - написал режиссер, намекнув на возможную причину смерти - китайский вирус, - "Сколько же уходит в эти дни. Один за одним. День за днём. Вечная память всем. Все это страшно, печально, как-то трагически обыденно. Ужас. Есть хорошее и точное русское слово: "беда". Это беда".

Светлана Обидина родилась 23 апреля 1975 года в Ленинграде. Окончила киношколу "Кадр" при Ленфильме и Российский государственный институт сценических искусств в Санкт-Петербурге. Служила в театре "На Крюковском канале". В числе киноработ Обидиной роли в фильмах "Остров", "Ветка сирени" и "Довлатов", сериалах "Улицы разбитых фонарей", "Преступление и наказание" и "Мажор-3".

Пользователи выражают свои соболезнования на страничке режиссера:

"Молодая совсем...ужас..."

"царствие небесное!!!"

"Человечество никак не может жить спокойно. Все превращает в оружие, в том числе вирус"

"я как раз подумала, что Вы как-то интуитивно её вспомнили....её уже не было в живых, никто, кроме родных не знал, а Вы почуствовали.... страшная и непрозрачная история с ней... ковид тоже поспособствовал..."

Ранее мы сообщали, срочно госпитализирован актер Александр Ширвиндт - у него и его супруги Натальи развилась пневмония на фоне китайского вируса.

Напомним, Виктюк призвал жителей Донбасса задуматься, где их родина

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