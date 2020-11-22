Не стало еще одной легенды

Легендарная мексиканская актриса, которая сыграла в сериалах "Дикая роза" и "Богатые тоже плачут", ушла из жизни

Как пишет Politeka.net, об этом стало известно из Twitter ассоциация актеров Мексики. Они опубликовали фото Малени Моралес, сообщив о ее кончине.

«Национальная ассоциация актеров глубоко сожалеет о смерти нашей коллеги Малени Моралес, члена нашего профсоюза, сегодня ушедшей из жизни», - отметили в сообщении.

В профсоюзе не стали сообщать, что произошло со звездой. Но известно, что актриса страдала от онкологического заболевания.

Украинским телезрителям Моралес запомнилась по сериалу «Дикая роза», где она сыграла Мириам Асеведо, любовницу адвоката Федерико Роблеса. В сериале «Богатые тоже плачут» она сыграла подругу Эстер Хеорхину.

Сниматься актриса начала еще в 1979 году. В ее фильмографии всего 13 картин.

Ранее мы писали, что на 86-м году жизни умер известный советский актер Армен Джигарханян. О кончине сообщил его друг, актер Артур Согомонян. Сердце актера остановилось из-за возраста и болезней, с которыми боролся мужчина. По словам близких, у актера отказали почки.

Напомним, что остановилось сердце звезды "Титаника": "Сцена с ее участием стала самой душераздирающей", подробности.

Как сообщала Politeka, новые "Сваты" выйдут без любимых героев, заменить невозможно: "Сердце остановилось до приезда "скорой", фото.

Также Politeka писала, что переживший смерть Жанны Фриске Шепелев нашел их сыну Платону новую маму, первое фото: "Катюша чудесная".