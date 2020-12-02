Актриса та блогерка Яна Кошкіна, якій приписують роман з коміком Гаріком Харламовим, звела з розуму привабливим образом і зухвалими позами на свіжих фото

Як передає Politeka.net, 30-річна зірка опублікувала кадри в своєму мікроблозі в Instagram, на яких позувала в обтягуючій сукні темно-зеленого кольору, схожій на зміїну шкіру, і туфлях на величезній шпильці. Безумовно, родзинкою вбрання став ефектний виріз на грудях, що оголив пружну "гідність" красуні.

На одних кадрах розкішна брюнетка позувала поруч з фортепіано. Дівчина витончено "потерлася" формами об музичний інструмент, "відстовбурчивши" сідниці.

На іншому фото Яна показала себе в повний зріст, накинувши сіру шубку.

"Доброго ранку, мої дорогі! Бажаю вам продуктивного тижня і відмінного настрою! Яке фото вам більше сподобалося?😉 Мені - 1)", - підписала знімки зірка.

Користувачі прийшли в захват, не шкодуючи компліментів в коментарях:

"Вам навіть рояль посміхається...Фото 1 👍 🔥 ❤ ️"

"Позааа)))🔥"

"На Ріанну схожа"

"У тебе і так хороша стійка Яна"

"Міс класна попка😍 третя напевно😀"

"Витончена 😌"

"Ось це фортепіано😁 😁 😁я б на такому пограв😊"

"На Людмилу Зикіну тут дуже схожа... 🙉"

"Хороша поза - робоча 😂 😂 😂 "

"Кульки 😁"

Раніше ми повідомляли, Кошкіна похвалилася шикарним подарунком. Інстадива позувала на кухні в оточенні великих букетів троянд. Один з них дівчина притиснула до грудей, які "виринули" зі сміливого декольте коротенької сукні.

"Твоя груди притягують квіти"; "Яночка, Доброго ранку! Дивись, не потони там))"; "Ах Гарік, Гарік..."; "Добре що є такі дівчата, які стимулюють квітковий бізнес на розвиток", - відреагували шанувальники.

Нагадаємо, що Яна Кошкіна задерла ноги в міні-сукні і розбурхала хижим чином: "дика кішка".

Як повідомляла Politeka, Яна Кошкіна побешкетувала в ліжку і показала розтяжку: "Хороша кішка".

Також Politeka писала, що Яна Кошкіна зігріла чоловіків екстремальним декольте: "відразу в жар кинуло!"