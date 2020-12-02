З січня в Україні клієнтів зобов'язані обслуговувати виключно державною мовою

Як передає Politeka.net, цього вимагає Закон України"Про забезпечення функціонування української мови як державної". Уповноважений із захисту мови Тарас Кремінь розповів подробиці на сторінці в "Facebook".

"З 16 січня 2021 р. мова обслуговування споживачів-Українська!",- підкреслив він. - "Всі постачальники послуг, незалежно від форми власності, зобов'язані обслуговувати споживачів і надавати інформацію про товари і послуги державною мовою".

За словами Креміня, нові правила будуть діяти в кафе і ресторанах, аптеках, магазинах, супермаркетах, на заправках і всіх інших установах. Втім, клієнта зможуть обслужити будь-якою іншою мовою, включаючи російську, якщо він сам про це попросить співробітників. Тарас закликав українців повідомляти про нехтування новим законом з боку працівників:

"У разі порушення Твоїх прав на отримання інформації та послуг українською мовою звертайся до Уповноваженого із захисту державної мови".

Раніше стало відомо, що уряд планує ввести повний локдаун в період Новорічних свят: з 24 грудня по 15 Січня, не виключають навіть зупинку транспорту. Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія назвав схожу дату початку жорсткого карантину – він пропонує ввести жорсткі обмеження з 25-26 грудня.

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