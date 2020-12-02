С января в Украине клиентов обязаны обслуживать исключительно на государственном языке

Как передает Politeka.net, этого требует Закон Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Уполномоченный по защите языка Тарас Креминь рассказал подробности на странице в "Facebook".

"С 16 января 2021 г. язык обслуживания потребителей - украинский!", - подчеркнул он. - "Все поставщики услуг, независимо от формы собственности, обязаны обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах и услугах на государственном языке".

По словам Креминя, новые правила будут действовать в кафе и ресторанах, аптеках, магазинах, супермаркетах, на заправках и всех остальных учреждениях. Впрочем, клиента смогут обслужить на любом другом языке, включая русский, если он сам об этом попросит сотрудников. Тарас призвал украинцев сообщать о пренебрежении новым законом со стороны работников:

"В случае нарушения твоих прав на получение информации и услуг на украинском языке обращайся к Уполномоченному по защите государственного языка".

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