Чего ждать в платежках в новом году

Новое повышение тарифов одобрила Национальная комиссия по вопросам энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ)

Согласно проектам постановлений, опубликованных на сайте регулятора, с 1 января 2021 года тарифы на распределение природного газа (так называемая абонплата) вырастет в среднем на 80%.

Тарифы предлагают повысить для клиентов 20 облгазов. При этом для некоторых из них цена на доставку топлива может увеличиться почти втрое. Например, для "Тернопольгоргаз" тариф может вырасти с 0,4 грн за 1 куб. м (ежемесячно с НДС) до 1,13 грн, для "Тернопольгаза" – с 1,24 грн до 2,81 грн за кубометр.

В то же время, для двух операторов предлагается уменьшить тариф: для ООО "Спектргаз" – на 3%, а именно с 3,28 до 3,18 грн за кубометр газа для ЗАО "НГХП" Сера" – на 15%, с 1,54 до 1,82 грн за кубометр.

Стоит отметить, что потребители, представители общественных организаций и другие заинтересованные лица могут в течение 10 дней после обнародования соответствующих проектов постановлений на официальном сайте НКРЕКУ письменно предоставить регулятору свои предложения.

Добавим, что решение НКРЕКУ касается исключительно платы за доставку природного газа. Как известно, потребители могут свободно выбирать себе любого поставщика (цены у них разные).

Газсбыты начали поставлять газ населению на конкурентных условиях с августа 2020 года, когда правительство открыло топливный рынок. Вместе с этим НАК "Нафтогаз" прекратила свои публичные специальные обязательства, однако компании получают газ по цене регулятора. В ноябре тарифы резко выросли в среднем на 24% по сравнению с октябрем.

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