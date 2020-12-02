Українцям почали відключати газ, часто під вигаданим приводом

Вже постраждали жителі багатьох регіонів. При цьому процедура відключення чітко регламентована законом. Що потрібно знати про свої права, пишуть «Вести».

Історії постраждалих від дій облгазів вражають. Так, у Полтавській області у матері-одиначки, яка виховує двох дітей, відрізали газ за борг у 2 тис. грн.

"Головне, дзвонила контролер, питала, коли заплатите. Їй сказали, 6 грудня, коли буде зарплата. Але через два дні приїхали мужики з "Лубнигаз", коли діти були одні вдома, вломилися без попиту, перелякавши дітей, перекрили вентиль і опечатали. Ось так от, без суду, без актів без нічого", - розповідає знайома постраждалої жінки.

З відключенням газу зіткнулися і жителі Київської області, випадки різко почастішали за останні кілька тижнів.

"Минулої суботи приїхали до нас в Гостомель. Вдома була одна 15-річна дочка. Вони їй сказали, що просто подивляться лічильник, тому що у нас, мовляв витік, в результаті опломбували кран і поїхали. Коли я почала розбиратися в газконторі, то дізналася, що у мене є борг, хоча раніше я про його існування не знала. У них не відображається останній місяць оплати. Зате довелося віддати їм 300 грн за підключення газу. Тільки після цього газ дали", - скаржиться Наталія Бабюк.

В Ірпіні пенсіонерці відключили газ, пояснивши це витоком. При цьому жінку змусили купувати новий кран.

Подібний випадок стався і в Ворзелі. Там газівники навіть перелізли через паркан, щоб відключити газ літній жінці.

Пенсіонеру з Ірпеня бригада з газконтори заявила, що він винен 1 тис.грн. Чоловіка така інформація здивувала, але він сказав, що заплатить і пішов в касу, але газівники його чекати не стали і просто відключили подачу блакитного палива.

Юристи попереджають, що за законом, комунальники повинні вручати попередження про відключення за пару тижнів.

Якщо попередження не вручено, а у працівників відсутні направлення за конкретною адресою, якщо люди проникли без дозволу на приватну територію - потрібно викликати поліцію.

Якщо ж газ хочуть відключити під приводом витоку, то у газівників повинен бути в наявності спеціальний прилад, який це фіксує, і сертифікат на нього. Інакше їх дії можна трактувати як незаконне проникнення на приватну територію.

Крім того, повинен бути складений акт про витік і про те, що фахівці вжили заходів, з підписом господарів, щоб хоч якось виправдати перекриття. Якщо його немає, то відключати газ можна тільки в супроводі поліції або виконавчої служби.

У свою чергу в Київоблгазсбиті кажуть, що насправді буває все не так, як розповідають люди. У будь-якому випадку споживачам радять звертатися зі скаргою в облгаз, щоб вирішити питання.

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