Украинцам начали отключать газ, часто под вымышленным предлогом

Уже пострадали жители многих регионов. При этом процедура отключения четко регламентирована законом. Что нужно знать о своих правах, пишут «Вести».

Истории пострадавших от действий облгазов поражают. Так, в Полтавской области у матери-одиночки, воспитывающей двоих детей, отрезали газ за долг в 2 тыс. грн.

"Главное, звонила контролер, спрашивала, когда заплатите. Ей сказали, 6 декабря, когда будет зарплата. Но через два дня приехали мужики из "Лубныгаз", когда дети были одни дома, вломились без спроса, перепугав детей, перекрыли вентиль и опечатали. Вот так вот, без суда, без актов без ничего", — рассказывает знакомая пострадавшей женщины.

С отключением газа столкнулись и жители Киевской области, случаи резко участились за последние несколько недель.

"В прошлую субботу приехали к нам в Гостомель. Дома была одна 15-летняя дочь. Они ей сказали, что просто посмотрят счетчик, потому что у нас, дескать утечка, в итоге опломбировали кран и уехали. Когда я начала разбираться в газконторе, то узнала, что у меня есть долг, хотя раньше я о его существовании не знала. У них не отображается последний месяц оплаты. Зато пришлось отдать им 300 грн за подключение газа. Только после этого газ дали", — жалуется Наталья Бабюк.

В Ирпине пенсионерке отключили газ, объяснив это утечкой. При этом женщину заставили покупать новый кран.

Подобный случай произошел и в Ворзеле. Там газовщики даже перелезли через забор, чтобы отключить газ пожилой женщине.

Пенсионеру из Ирпеня бригада из газконторы заявила, что он должен 1 тыс. грн. Мужчину такая информация удивила, но он сказал, что заплатит и пошел в кассу, но газовщики его дожидаться не стали и просто отключили подачу голубого топлива.

Юристы предупреждают, что по закону, коммунальщики должны вручать предупреждение об отключении за пару недель.

Если предупреждение не вручено, а у работников отсутствуют направление по конкретному адресу, если люди проникли без разрешения на частную территорию - нужно вызвать полицию.

Если же газ хотят отключить под предлогом утечки, то у газовщиков должен быть в наличии специальный прибор, который это фиксирует, и сертификат на него. Иначе их действия можно трактовать как незаконное проникновение на частную территорию.

Кроме того, должен быть составлен акт об утечке и о том, что специалисты предприняли меры, с подписью хозяев, чтобы хоть как-то оправдать перекрытие. Если его нет, то отключать газ можно только в сопровождении полиции или исполнительной службы.

В свою очередь в Киевоблгазсбыте говорят, что на самом деле бывает все не так, как рассказывают люди. В любом случае потребителям советуют обращаться с жалобой в облгаз, чтобы решить вопрос.

Напомним, новые суммы за газ получат украинцы в платежках, переплачивать придется ежемесячно: кому накрутят в два раза.

Как сообщала Politeka, украинцы получат деньги-субсидию не только на коммуналку, важная деталь по выплатам: «Для семей, которые…»

Также Politeka писала, что драконовское решение по газу для украинцев принято, что изменится с 1 января: "Цены вырастут на 80%".