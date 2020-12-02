Велику грошову допомогу видадуть українцям, які зазнають збитків під час карантину

Як стало відомо Politeka.net, на ці виплати з бюджету планують виділити понад 10 мільярдів гривень. Відповідний законопроект вже зареєстрували у Верховній Раді під номером 4430, про це повідомляє офіційний сайт парламент.

Згідно з документом, по вісім тисяч гривень виплатять фізособам-підприємцям і працівникам, доходи яких знизяться через введення повного локдауну. Сума допомоги фіксована і не залежить від розміру виплачених податків, завдяки цьому гроші можут отримати навіть ті, хто платили по мінімуму.

Виплати отримають не всі, в законопроекті вказані категорії громадян, яким допомога не надається. Серед них: працівники, чиї підприємства після 31 жовтня 2020 року змінили вид діяльності на той, який не може працювати під час локдауну; українці, які працюють за сумісництвом або отримують з реднем більше 30 тисяч гривень на місяць.

Підприємцям не стануть виплачувати компенсацію, якщо вони:

офіційно працюють менше трьох місяців;

сплачували єдиний соціальний внесок менше трьох місяців;

після 31 Жовтня змінили вид діяльності;

є найманими працівниками, будучи ФОП;

вже закрили своє підприємство.

Щоб отримати гроші, українцям необхідно відправити заявку через Єдиний державний портал електронних послуг, вказавши в ньому ПІБ, дату народження, паспортні дані, Місце проживання, ІПН, банківський рахунок IBAN і підтвердження страховки. Це можна зробити під час жорсткого карантину і ще шість місяців після його скасування.

Законопроект також передбачає скасування орендної плати за державне або комунальне майно, а також продовження договорів оренди, самостійну доплату ЄСВ для тих, хто не хоче втратити пенсію. Період отримання такої допомоги зарахують до робочого стажу.

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