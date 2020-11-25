Кабмин выделит украинским семьям дополнительые деньги на обеспечение детей

Как сообщает Politeka.net, далеко не всем родителям выплатят финансовую помощь. Премьер-министр Денис Шмыгаль раскрыл детали нововведения 25 ноября во время заседания правительства.

Помощь решили выплачивать физическим лицам-предпринимателям, которые не могут работать из-за карантина, в частности ФЛП упрощенной системы налогообложения первой и второй группы. По словам Шмыгаля, семьям таких украинцев полагаются дополнительные выплаты с 1 ноября по 31 декабря, если в них есть дети до 10 лет.

"Примерно две тысячи гривен на каждого ребенка будет потрачено", - отметил премьер во время заседания и добавил, что на детей по этой программе в общей сложности выделят один миллиард гривен.

Кроме того, Кабмин продляет сроки выплаты гражданам, которые уже получали помощь в мае-августе, для этого даже не нужно подавать новое заявление и собирать пакет документов. Украинцам, которые претендуют на такие выплаты, нужно успеть обратиться в органы социальной службы до 15 декабря.

Ранее президент Владимир Зеленский предложил выделить дополнительную единовременную помощь людям, которые пострадали во время карантина. По инициативе главы государства украинцам, уволенным или терпящим убытки из-за ограничений, должны выплатить по восемь тысяч гривен. Соответствующие законопроекты планируют подать в Верховную Раду в самое ближашее время.

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