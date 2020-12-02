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Російська телеведуча Ксенія Собчак блиснула видом в пікантному вбранні

Фото вона виклала на своїй сторінці в соцмережі Instagram, передає Politeka.net.

"Перший день зими зустріла у всеозброєнні і нарозхрист))) мене особисто бентежить не холод, а любов росіян «натопити від душі» в будь-якому приміщенні))) в моєму будинку завжди стабільно +19, не більше того, батареї на мінімалках. Кличте мене просто-Снігова Королева)))», - написала телеведуча.

Собчак відображена в малиновому піджаку поверх чорного топа з глибоким декольте, в якому видно прозору білизну. Образ доповнюють прикраси-кільця, ланцюжки і сережки.

Образ Собчак активно коментують користувачі Мережі.

"Ух, яка", " Оо.. Добре як виглядаєте)», «Вау», «шикарна, як завжди», «Гарненька яка", "Ах ось ти яка, Богиня краси», «Ксенія, ви покращали... вам до лиця малиновий піджак», «Проста російська баба», «Просто королевою буду кликати», «Капець, вогонь баба а не Снігова королева», - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, що Ксенія Собчак показала свої гарбузи і осоромилася перед публікою.

Як повідомляла Politeka, Собчак розповіла, чим закінчаться режими Лукашенка і Путіна.

Також Politeka писала, що Собчак з оголеною спиною вивели з себе на модній тусовці, Богомолов свідок.