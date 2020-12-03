Відома фітнес-модель Лексі Кай показала себе на радість фанатів

На кадрах Лексі позує в чорному топі і лосинах. Красуня зібрала волосся назад і взялася за ними руками, а образ доповнила яскравим макіяжем. Кай пустилася в танок в такому вигляді і розважила аудиторію, трясучи своїми достоїнствами. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, але так і хочеться додати: "неймовірна, можна дивитися вічно".

Повідомлялося, що популярна і ефектна фітнес-модель Лексі Кай здивувала жарким фото, представивши новий імідж.

В цей же раз спортсменці вдалося підкреслити фігуру сукнею бірюзового кольору з глибоким декольте. Лексі показала при цьому бюст без білизни і вразила його розмірами.

"Лексі, у тебе посмішка на мільярд",» дуже красиво виглядаєш", "дика жінка", "чертовски гаряча штучка», «у тебе божественне тіло»,-пишуть її шанувальники.

Ми писали, що популярна і ефектна фітнес-модель Лексі Кай обтягнула "самий сік" тісним топіком.

Цього разу Лексі позувала в жаркому образі на пляжі. Розкута фітнес-модель одягла топік-сіточку, під яким виднілися оголені принади.

Нагадаємо, фітнес-модель Лексі Кай блиснула досконалими сідницями в тісних штанях

А ще Politeka писала, що фітнес-модель Лексі Кай у величезному декольте виставила свої пружні " лимончики"

Також Politeka повідомляла, що фітнес-модель Лексіс Кай показала свої пружні скарби з усіх ракурсів



