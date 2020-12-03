Известная фитнес-модель Лекси Кай показала себя на радость фанатов

На кадрах Лекси позирует в черном топе и лосинах. Красотка собрала волосы назад и взялась за ними руками, а образ дополнила ярким макияжем. Кай пустилась в пляс в таком виде и развлекла аудиторию, тряся своими достоинствами. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, но так и хочется добавить: "Невероятная, можно смотреть вечно".

Сообщалось, что эффектная модель и спортсменка Лекси Кай удивила жарким фото, представив новый имидж.

В этот же раз спортсменке удалось подчеркнуть фигуру платьем бирюзового цвета с глубоким декольте. Лекси показала при этом бюст без белья и впечатлила его размерами.

«Лекси, у тебя улыбка на миллиард», «очень красиво выглядишь», «дикая женщина», «чертовски горячая штучка», «у тебя божественное тело», - пишут ее поклонники.

Мы писали, что популярная и эффектная модель-спортсменка Лекси Кай обтянула "самый сок" тесным топиком.

В этот раз Лекси позировала в горячем образе на пляже. Смелая фитнес-модель надела топик-сеточку, под которым виднелись обнаженные прелести.

Напомним, фитнес-модель Лекси Кай блеснула совершенными ягодицами в тесных брючках

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