Известная фитнес-модель Лекси Кай показала самые соблазнительные места в тесной одежде

Известная красотка блистает в самых соблазнительных образах, пишет Politeka.net. Роскошная блондинка показывает совершенные изгибы в разных позах.

Модель в одной из последних публикаций сверкнула аппетитными формами в тесной одежде. Лекси надела фиолетовый топик на веревочках по бокам, благодаря которым можно было регулировать длину. Кай, естественно, натянула топик повыше, сверкнув идеальным прессом.

Пышный бюст соблазнительно выпирал из тесной одежды и выглядел невероятно.

Звезда также надела обтягивающие брючки с клешем внизу. Звезда повернулась полубоком к камере, чтобы продемонстрировать шикарный вид сзади - упругие ягодицы привлекали внимание и завораживали красотой.

Красотка завершила образ блестящими аксессуарами и красивым макияжем с акцентом на глаза.

За восемь часов пост собрал более 8000 лайков и много комментариев. Пользователи сети написали в сторону красотки массу приятных слов.

"Мое любимое место", - написал один из поклонников.

Ранее мы писали, что Лекси Кай позировала в салатовом топе и коротеньких шортах. В руках модель держала упаковку с кремом и улыбалась на камеру. Звезда совсем не смущалась и хвасталась точеной фигурой на кухне.

Кадры были опубликованы в сторис, поэтому не собрали много лайков и комментариев в открытом доступе.

Напомним, Лекси Кай позировала с распущенными волосами и в майке. Модель присела на корточки и руками сжала грудь, делая ее еще больше. Пышный бюст прямо выпирал из декольте, которое было удивительного размера.

Напомним, фитнес-модель Лекси Кай в дерзком мини дала полюбоваться собой под солнышком

А еще Politeka писала, что Лекси Кай устроила шальные игры в открытом платье с вырезами

Также Politeka сообщала, что Лекси Кай раскованно посветила достоинствами, перевязав их тонким платком