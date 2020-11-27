Известная фитнес-модель Лекси Кай показала себя на радость фанатов

На кадрах Лекси позировала в лосинах и топе черно-белого цвета. Кай снимали в этот момент снизу и можно легко оценить упругий "орешек", который выпирал из наряда. На втором кадре модель уже демонстрировала пышный бюст, показывая себя спереди. Волосы у красотки были распущенными, а в руках девушка держала игрушку. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили 650 лайков и написали комментарии:

"Ты такая жестокая", "Так весело, детка", "Энергия взрыва должна любить тебя", "Красивая женщина", "Украла сердце", "Вы шикарная и очень подтянутая леди", "совершенно невероятно красиво", "Милая .. желаю тебе счастливого Дня благодарения", "Этот наряд шикарный", "Ты будешь моей маленькой зеброй", "Богиня мечты, соблазнительный зверь", "Очень шикарная и красивая молодая женщина".

Сообщалось, что американская фитнес-модель Лекси Кай показала пышную фигуру в тонком бежевом платье.

В этот раз Лекси отошла от привычного образа спортсменки и решила похвастаться ярким нарядом с минималистичным дизайном.

Напомним, Лекси Кай в прозрачном топике одурманила видом своих "полушарий", есть на что посмотреть

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