Известная фитнес-модель Лекси Кай показала себя на радость фанатов
На фото звезда позирует в салатовом топе и коротеньких шортах. В руках Лекси держит упаковку с кремом и улыбается на камеру. Кай совсем не смущалась и хвасталась точеной фигурой на кухне. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, но так и хочется добавить: "Такая сладкая, идеальный размер".
Напомним, фитнес-модель Лексис Кай показала свои упругие сокровища со всех ракурсов
А еще Politeka писала, что Лекси Кай устроила бесстыжую тренировку в крошечном мини-бикини
Также Politeka сообщала, что Лекси Кай в прозрачном топике одурманила видом своих "полушарий", есть на что посмотреть