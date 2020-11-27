Известная фитнес-модель Лекси Кай показала себя на радость фанатов

На фото звезда позирует в салатовом топе и коротеньких шортах. В руках Лекси держит упаковку с кремом и улыбается на камеру. Кай совсем не смущалась и хвасталась точеной фигурой на кухне. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, но так и хочется добавить: "Такая сладкая, идеальный размер".

Мы писали, что известная фитнес-модель Лекси Кай показала смелый образ у стены, рассказав про себя.

На фото Лекси позирует в розовом боди с огромным декольте, которое еле вместило пышные формы красотки на радость фанатов. Кай стояла у зеленой стены, а в руках держала арбуз, который поместился у нее в одной руке.

Сообщалось, что американская фитнес-модель Лекси Кай показала загорелое тело в стильном костюме без белья.

Одни из кадров, на которых Кай позировала в болотного цвета костюме и при этом без белья, сразу привлекли внимание фанатов к себе. Солнечная блондинка выглядела весьма привлекательно и жарко.

Напомним, фитнес-модель Лексис Кай показала свои упругие сокровища со всех ракурсов

А еще Politeka писала, что Лекси Кай устроила бесстыжую тренировку в крошечном мини-бикини

Также Politeka сообщала, что Лекси Кай в прозрачном топике одурманила видом своих "полушарий", есть на что посмотреть



