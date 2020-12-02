Український репер Потап не стримав емоцій через критику на тлі скандалу зі співачкою Олею Бузовою

Як повідомляє Politeka.net, Олексій Потапенко (справжнє ім'я) вирішив попрацювати в дуеті з російською виконавицею і викликав обурення своїх співвітчизників. На сторінці в соцмережі "Instagram" він прокоментував слова своїх недоброзичливців.

"Найбільше мені подобаються наші з Чикаго або з Варшави, які сидять там, гроші заробляють по суті в інших країнах, але пишуть, з ким мені тут співати, тому що я їм не такий українець. Я - незручний Антигерой, Я - не дурний, люблю Україну, працюю на Батьківщині, створюю експорт вітчизняного продукту".

Олексій Потапенко зазначив, що у нього відоме Козацьке прізвище і стародавній рід, де завжди культивували любов до пісні і патріотизм. Нагадав він і про свою прекрасну дружину-українку Насті Каменських, 12-річного сина Андрія і прийомної дочки Наташі. За словами репера, українці все одно будуть слухати новий хіт з Бузовою з альбому "Київстайл", навіть якщо обурюються.

"Ми по суті продаємо послугу, увага - найсильніший козир в моїх руках. Перше - Бузова, ну ви просто злетілися і клюнули на неї. Друге-Потап. Я ж знімав штани перед москалями в Москві. І тут ви купилися. Ютубу все одно лайки або дизлайки - активність", - розкрив карти Потап. - "Пісня з Бузовою - це хітяра, і ви коли накотите, будете танцювати під неї. Ви і так слухаєте російське, я бачив статистику".

Користувачі соцмережі не залишили крик душі продюсера без гострих коментарів:

"Дядько, я, звичайно, радий що ти відповів. Але я не те мав на увазі раз. По-друге ти класний продюсер, не сперечаюся, але гріхів вистачає"; " якщо робите те,що вважаєте правильним навіщо постійно виправдовуватися??"; "Як козу по полю. Це сильно 🤣"; "нічого політику пхати в мистецтво"; " Собака гавкає, а караван йде! Великі критики знайдуться завжди!"; "Дядя, вали геть з України в Росію. Тебе і твоє Г тут ніхто не тримає. Роби там feats з Бузовою і Ко".

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