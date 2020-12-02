Украинский рэпер Потап не сдержал эмоций из-за критики на фоне скандала с певицей Олей Бузовой
Как сообщает Politeka.net, Алексей Потапенко (настоящее имя) решил поработать в дуэте с российской исполнительницей и вызвал негодование своих соотечественников. На странице в соцсети "Инстаграм" он прокомментировал слова своих недоброжелателей.
"Больше всего мне нравятся наши из Чикаго или из Варшавы, которые сидят там, деньги зарабатывают по сути в других странах, но пишут, с кем мне тут петь, потому что я им не такой украинец. Я - неудобный Антигерой, я - не глупый, люблю Украину, работаю на Родине, создаю экспорт отечественного продукта".
Алексей Потапенко отметил, что у него известная казацкая фамилия и древний род, где всегда культивировали любовь к песне и патриотизм. Напомнил он и о своей прекрасной жене-украинке Насте Каменских, 12-летнем сыне Андрее и приемной дочери Наташе. По словам рэпера, украинцы все равно будут слушать новый хит с Бузовой из альбома "Киевстайл", даже если возмущаются.
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"Мы по сути продаем услугу, внимание - самый сильный козырь в моих руках. Первое - Бузова, ну вы просто слетелись и клюнули на нее. Второе - Потап. Я же снимал штаны перед москалями в Москве. И тут вы купились. Ютубу все равно лайки или дизлайки - активность", - раскрыл карты Потап. - "Песня с Бузовой - это хитяра, и вы когда накатите, будете плясать под нее. Вы и так слушаете российское, я видел статистику".
Пользователи соцсети не оставили крик души продюсера без острых комментариев:
"Дядька, я, конечно, рад что ты ответил, но я не то имел в виду раз. Во-вторых ты классный продюсер, не спорю, но грехов хватает"; "Если делаете то,что считаете правильным зачем постоянно оправдываться??"; "Как козу по полю. Это сильно 🤣"; "Нечего политику совать в искусство"; "Собака лает, а караван идёт! Великие критики найдутся всегда!"; "Дядя, вали вон из Украины в Россию. Тебя и твое Г здесь никто не держит. Делай там feats с Бузовой и Ко".
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