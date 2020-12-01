Епатажна американська модель Ебігейл Ретчфорд знялася повністю оголеною в новій стильній фотосесії
Красуня поділилася зухвалим фото на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.
На знімку Ебі визирає з-за завіси в чорно-білу смужку крізь отвір з блискавкою. При цьому в очі тут же кидається той факт, що на дівчині зовсім немає одягу. Ретчфорд стоїть до камери в півоберта, злегка вигнувши спину і відвівши п'яту точку назад.
Модель прикриває пишні груди однією рукою, а зону бікіні краєм завіси. Її образ доповнює стильний "нашийник" на шиї і яскравий макіяж. Очевидно, Ебі абсолютно не соромиться позувати перед камерою в такому зухвалому образі.
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Шанувальники красуні прийшли в захват від такого спекотного фото і буквально засипали її лайками і компліментами.
Раніше ми писали, що в одному з останніх сторіс Ебі постала в чорній білизні.
Розкішна дівчина одягла тісний ліфчик, який стиснув її великий бюст. Тонкі лямки обплели її груди, роблячи на ній ще більший акцент.
Чорний чокер з золотими вставками обвив шию.
Красуня одягла поясок для панчіх і маленькі трусики. Ебі блиснула ніжками в панчішках з мереживом. Завершили її образ стильні прикраси і макіяж, що підкреслив риси обличчя.
Нагадаємо, розпусна Ебі Ретчфорд побешкетувала в нижній білизні і ажурних панчохах прямо на вулиці.
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