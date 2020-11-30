Американская модель Эбигейл Рэтчфорд поделилась пикантным фото с леденцом и полуобнаженной грудью

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу модели в соцсети.

Так, на новом фото Эбигейл позирует на фоне белой стены и соблазнительно сжимает губами конфету на палочке. При этом на модели белой топ, задранный кверху, благодаря чему можно увидеть грудь красавицы.

Также Эбигейл сделала себе красивую укладку с легкими кудрями и яркий макияж с длинными накладными ресницами.

"Сладкоежка ;) нажмите на ссылку в моем био, чтобы заказать мою новую книгу для журнальных столиков на праздники. Люблю вас всех!" - написала она в подписи к фото.

В комментариях фолловеры традиционно восхищаются красотой и сексуальностью модели.

"Слишком мило", "Люблю тебя", "Ты хороша в этом", "Эти губы!!!", "Милая!", "Горячая детка", "Шикарная", - пишут в комментариях.

Ранее сообщалось, что американская модель Эбигейл Рэтчфорд устроила фотосессию без лифчика. На этот раз соблазнительница поразила шикарными объемами в одних трусиках. Модель игриво показывала свои формы на фото. "Безумная брюнетка" сделала два коллажа с фотографиями, где она показывает большие размеры в разных позах.

Напомним, что Эби Рэтчфорд обтянулась Красной сеточкой и превратилась в настоящую госпожу: "безграничное искушение".

А еще Politeka писала, что бесстыжая Эби Рэтчфорд показала преимущества в вызывающей позе:"дикая кошечка".

Также Politeka сообщала, что Эби Рэтчфорд посветила ягодицами в" хищном "боди:"детка, наклоняйся".