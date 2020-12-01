Эпатажная американская модель Эбигейл Рэтчфорд снялась полностью обнаженной в новой стильной фотосессии
Красотка поделилась дерзким фото на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.
На снимке Эби выглядывает из-за занавеса в черно-белую полоску сквозь отверстие с молнией. При этом в глаза тут же бросается тот факт, что на девушке совсем нет одежды. Рэтчфорд стоит к камере в пол-оборота, слегка выгнув спину и отведя пятую точку назад.
Модель прикрывает пышную грудь одной рукой, а зону бикини краем занавеса. Ее образ дополняет стильный «ошейник» на шее и яркий макияж. Очевидно, Эби совершенно не стесняется позировать перед камерой в таком вызывающем образе.
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Поклонники красотки пришли в восторг от такого жаркого фото и буквально засыпали ее лайками и комплиментами.
Ранее мы писали, что в одном из последних сторис Эби предстала в черном белье.
Роскошная девушка надела тесный лифчик, который сжал ее большой бюст. Тонкие лямки оплели ее грудь, делая на ней еще больший акцент.
Черный чокер с золотыми вставками обвил шею.
Красотка надела поясок для чулков и маленькие трусики. Эби сверкнула ножками в чулочках с кружевом. Завершили ее образ стильные украшения и макияж, подчеркнувший черты лице.
Напомним, распутная Эби Рэтчфорд пошалила в нижнем белье и ажурных чулках прямо на улице.
Как сообщала Politeka, горячая Эби Рэтчфорд едва удержала пышных «близняшек» в экстремальном декольте: божественный ракурс.
Также Politeka писала, что распутная Эбигейл Рэтчфорд в неприличном топе взбудоражила кадром с леденцом.