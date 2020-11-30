Американская модель Эбигейл Рэтчфорд подразнила поклонников, примерив облегающий наряд с декольте

Как сообщает Politeka, кадрами знаменитость поделилась у себя на странице в Instagram.

Так, на опубликованных роликах Рэтчфорд предстает перед поклонниками в черном облегающем топе с экстремальным декольте, которое едва выдерживает давление ее внушительных «бомб». При этом образ красотка решила дополнить безупречным макияжем и повязкой на голове.

Однако поклонников при этом модель, которая рекламирует нижнее белье, почему-то решила избавить от возможности восхититься фигурой, разместив ролик в карусели Stories.

До этого мы рассказывали, что модель Эбигейл Рэтчфорд порадовала поклонников чувственным образом в черном кружеве.

Популярная модель несколько лет работает с мужскими журналами, снимается для глянца, дает интервью и продолжает заниматься успешной рекламой кружевного белья и пижам. Девушка прославилась благодаря привлекательной внешности и смелым образам. Она не стесняется своего тела, поэтому в Инстаграм делится лучшими фото из своих последних работ.

Напомним, что Эби Рэтчфорд обтянулась красной сеточкой и превратилась в настоящую госпожу: "Беспредельный соблазн".

А еще Politeka писала, что бесстыжая Эби Рэтчфорд показала достоинства в дерзкой позе: "Дикая кошечка".

Также Politeka сообщала, что Эби Рэтчфорд посветила ягодицами в "хищном" боди: "Детка, наклоняйся"