Не кожна зважиться таке надіти

Відома українська зіркова модель Соня Плакидюк показала себе за приміркою двох оригінальних образів

Красуня поділилася короткими відео в своєму Instagram, передає Politeka.net.

На кадрах можна побачити, як Плакидюк приміряє на себе незвичайні вбрання для модного показу.

У першому образі вона позує в яскраво-рожевому хутряному платті. Короткий наряд з відкритими плечима виглядає дуже помітно і оригінально. Соня доповнила його чорними панчохами, кросівками і окулярами. Вона щосили веселиться і задирає ноги, демонструючи свій образ.

На другому відео соня з'являється в напівпрозорому вбранні, найбільше схожому на рожевий пеньюар. Фотограф крутиться перед камерою, щоб показати, як розлітається його спідниця.

"Юрчик спеціально попросив мене порухатися, щоб вирішити, яке з суконь краще виглядає на мені при тій силі вітру, якою люб'язно зустріло нас Генічеське озеро. А мене два рази просити не треба-порухатися, так порухатися!",- розповіла Плакидюк.

Її шанувальники тут же відреагували на пост.

"Ой вау", "Грація", " Однозначно друге! Ви така Красуня в ньому! Королева всіх фламінго, Богиня вітру", "щось в цьому є", "ви у всьому виглядаєте супер! Ви просто фантастична жінка ну, все вам до лиця! І відчувається ваша енергія! Захоплююся вами", - пишуть люди.

Нагадаємо, роздягнена Плакидюк з "Супер топ-модель по-українськи" здалася у всій красі.

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