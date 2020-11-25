Популярная украинская певица Оля Полякова поразила поклонников видео, на котором она пытается снять линзы

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Поляковой в соцсети.

Так, украинская знаменитость опубликовала видео, на котором она в ванной пытается снять линзы, однако у нее это плохо получается.

Певица долгое время пытается достать линзы из глаз, промывая их водой, и жалуется, что это якобы невозможно сделать.

Страдания певицы длятся более 5 минут. В результате она решила сдаться, и ей начали помогать члены ее команды.

"Снять эту фигню невозможно, из глаз выковырять невозможно", - уверяла Полякова.

Когда наконец линзы достали из глаз, Полякова заявила, что больше никогда их не наденет.

В комментариях под видео известный украинский фотограф Соня Плакидюк пообещала Поляковой научить ее снимать линзы.

"Котик, я научу тебя - это проще, чем кажется. Раньше тоже всем миром извлекали мне линзы и даже потеряли в глазе кусочек", - написала она.

Другие комментаторы остались под впечатлением от увиденного и зареклись никогда не носить линзы.

"Теперь я точно никогда не буду пытаться их надевать", "На это даже смотреть больно", - пишут под видео.

Напомним, растрепанная Полякова поразила внешним видом после пьянки с Ефросининой и Плакидюк.

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