Украинская фотограф Соня Плакидюк из «Супер топ-модель по-украински» впечатлила невероятной красотой, избавившись от белья

Как сообщает Politeka, фотографией знаменитость поделилась у себя в Instagram.

«Смотришь?» - говорится в сообщении.

Уточним, что на фотографии Плакидюк позирует без белья, томно заглядывая при этом в кадр. Эффектности снимку добавляет тот факт, что девушка распустила волосы.

«Соня! Так нельзя», «нереальная», «красоточка», «боже, Сонечка, как на тебя такую не смотреть!», «невероятная», «красоточка», «идеальная девушка», «это прекрасно», «безупречный вид», - пишут они.

До этого мы рассказывали, что фотограф и судья шоу «Супер топ-модель по-украински» Соня Плакидюк похвасталась красотой, примеряв соблазнительное платье

«Ну как вам серия?» - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на фотографии Плакидюк позирует в образе блондинки, примеряв элегантное платье. Дополнили образ яркий макияж и массивное ожерелье. Не сдержалась от такой красоты и украинская певица Даша Астафьева, которая сравнила образ подруги с культовой Мэрилин Монро: «Пу-пи-ду» - написала она.

Напомним, судья "Топ-модель по-украински" с приспущенной рубашкой показала все, на что способна: "Мечта"

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