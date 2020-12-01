Не каждая решится такое надеть

Известная украинская звездная модель Соня Плакидюк показала себя за примеркой двух оригинальных образов

Красотка поделилась короткими видео в своем Инстаграм, передает Politeka.net.

На кадрах можно увидеть, как Плакидюк примеряет на себя необычные наряды для модного показа.

В первом образе она позирует в ярко-розовом меховом платье. Короткий наряд с открытыми плечами выглядит очень броско и оригинально. Соня дополнила его черными чулками, кроссовками и очками. Она вовсю веселится и задирает ноги, демонстрируя свой образ.

На втором видео соня появляется в полупрозрачном наряде, больше всего похожем на розовый пеньюар. Фотограф крутится перед камерой, чтобы показать, как разлетается его юбка.

«Юрчик специально попросил меня подвигаться, чтоб решить, какое из платьев лучше смотрится на мне при той силе ветра, которой любезно встретило нас Геническое озеро. А меня два раза просить не надо — подвигаться, так подвигаться!», - рассказала Плакидюк.

Ее поклонники тут же отреагировали на пост.

«Ой вау», «Грация», «Однозначно второе! Вы такая Красуня в нём! Королева всех фламинго, Богиня ветра», «Что-то в этом есть», «Вы во всем выглядите супер! Вы просто фантастическая женщина ну, все вам к лицу! И чувствуется ваша энергия! Восхищаюсь вами», - пишут люди.

Напомним, раздетая Плакидюк из "Супер топ-модель по-украински" показалась во всей красе.

Как сообщала Politeka, эпатажная Полякова сняла на видео свои страдания, Плакидюк пообещала помочь: "Котик, я научу...".

Также Politeka писала, что Плакидюк из «Супер топ-модель по-украински» сразила наповал белоснежным бюстом в платье: Астафьева оценила.