Украинская фотограф и судья шоу «Супер топ-модель по-украински» Соня Плакидюк похвасталась красотой, примеряв соблазнительное платье

Как сообщает Politeka, фотографию знаменитость опубликовала у себя в Instagram.

«Ну как вам серия?» - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на фотографии Плакидюк позирует в образе блондинки, примеряв элегантное платье. Дополнили образ яркий макияж и массивное ожерелье. Не сдержалась от такой красоты и украинская певица Даша Астафьева, которая сравнила образ подруги с культовой Мэрилин Монро: «Пу-пи-ду» - написала она.

Уточняется, что преданные поклонники Плакидюк также были в «дичайшем» восторге от нового образа кумира.

«Теперь я не усну», «Соня, вы как всегда – шикарно выглядите», «нет слов, одни эмоции», «ну конфетка», «восторг», - пишут они.

Как сообщалось до этого, фотограф Соня Плакидюк ошеломила фанатов перевоплощением в страстную блондинку.

Так, на фотографии девушка предстает в образе роковой блондинки с экстравагантным декольте и чулках. Дополнить образ знаменитость решила броской помадой и перчатками.

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