Зірка студії "Квартал 95" Юрій Ткач здивував навіть найстійкіших, показавши себе без зубів

Артист поділився новим відео на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net.

На кадрах, знятих з використанням спеціального фільтра, Ткач постає перед глядачами в досить несподіваному навіть для нього образі. Так, щоки артистка виявилися роздуті, над його очима з'явилися чорні кущисті брови, а в роті можна помітити величезні дірки через відсутні зуби.

"Ні, ну це істерика!",- вимовляє гуморист, якого теж явно насмішив власний вигляд.

Фанати Ткача не залишилися байдужими. Багатьох явно налякав його вигляд.

"Боже мій, Юрій", "Навіщо ти прострочену вакцину вколов?", "Щось змінилося?", "Ахах я просто під столом", "істерика не тільки у вас", "Катастрофа, ситуація вийшла кудись", "Юра цей додаток створено для вас"," Юрчик...не ну йомайо на ніч дивлячись", "Абажаю тебе, Юрець! Мені здається ти найталановитіший на нашій естраді. Дуже різноманітно і правдоподібно!",- пишуть люди.

Раніше ми писали, що Ткач показав фото, на якому зображений момент, коли юна Ліза міцно обіймає тата, який спеціально нахилився до доньки. Дівчинка навіть заплющилася від такого емоційного моменту.

Судячи з усього, фото було зроблено під час недавнього святкування дня народження Ткача. У руці артиста навіть можна помітити якусь коробочку, можливо - з подарунком від дочки.

Нагадаємо, Ткач з "Квартал 95" міцно притиснув до себе свій найдорожчий подарунок.

Як повідомляла Politeka, зухвалий Кошовий з "Квартал 95" образив відомого українця, вибачення не допомогли.

Також Politeka писала, що зухвалий Ткач з "Квартал 95" обвів Потапа навколо пальця несподіваним фокусом.