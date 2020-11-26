"Квартал 95" попал в скандал, высмеяв главу украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, первого президента Леонида Кравчука и исключенного из ТКГ Витольда Фокина

Номер о визите политиков после переговоров к президенту Украины Владимиру Зеленскому вышел в эфир 21 ноября. Видео под названием "Один глухой, второй слепой – Кравчук и Фокин после минских переговоров" опубликовано на YouTube-канале "Студия Квартал 95 Online"

Кравчука в номере сыграл Евгений Кошевой, а Фокина – Юрий Крапов.

Большинство шуток обыгрывало тему возраста политиков: "Кравчук" плохо видит, поэтому проходит мимо стола в кабинете "президента", оба плохо слышат, поэтому перекручивают слова "Зеленского", "Фокин" засыпает в середине разговора и тому подобное.

В финале "президенту" звонят и сообщают, что Россия согласилась на все условия Украины – лишь бы "Фокин" и "Кравчук" к ним больше не приезжали.

При этом издание "Страна", ссылаясь на свои источники в ТКГ, сообщило, что эта сцена в шоу якобы сильно расстроила Кравчука и он прекратил общение с Офисом президента.

"Ему уже звонили извиняться и Зеленский, и [Андрей] Ермак. И [Евгений] Кошевой. Но с Кошевым Кравчук даже не стал говорить", – заявил источник.

Но официально наличие конфликта опровергают.

"Это не так. Кравчук сегодня благополучно вел заседание ТКГ. Без малейшего намека на обиду или неконструктив", – сообщил спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

Отметим, номер Квартала не оценили и простые украинцы.

«Такое себе го*нецо. Не пора ли вам, шуты, профессию менять. Скажем, на дворника. Больше толку будет. Фу!!!», «А вот это не смешно, правда», «Ни**ра не смешно, когда люди гибнут», «Думал у петросяна юмор ниже плинтуса, оказалось, что у квартала еще ниже», «Блин, квартал, я вас не узнаю что случилось с юмором», «И Фокин, и Кравчук, простите. Противный номер, очень противный. Нельзя так шутить с возрастом», «А действующую власть слабо высмеять?», «Реально квартал опустил сам себя ниже плинтуса. как можно такую дичь сморозить?», «95 квартал в бан», - пишут в Сети.

Напомним, Ткач из «Квартал 95» крепко прижал к себе свой самый дорогой подарок: «Боже мой, сколько любви!»

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