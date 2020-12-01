Звезда студии «Квартал 95» Юрий Ткач удивил даже самых стойких, показав себя без зубов

Артист поделился новым видео на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net.

На кадрах, снятых с использованием специального фильтра, Ткач предстает перед зрителями в довольно неожиданном даже для него образе. Так, щеки артистка оказались раздуты, над его глазами появились черные кустистые брови, а во рту можно заметить огромные дырки из-за отсутствующих зубов.

«Не, ну это истерика!», - произносит юморист, которого тоже явно насмешил собственный вид.

Фанаты Ткача не остались равнодушными. Многих явно напугал его вид.

«Боже мой, Юрий», «Зачем ты просроченную вакцину вколол?», «Что-то изменилось?», «Ахах я просто под столом», «Истерика не только у вас», «Катастрофа, ситуация вышла куда-то», «Юра это приложение создано для вас», «Юрчик...не ну йомайо на ночь глядя», «Абажаю тебя, Юрец! Мне кажется ты самый талантливый на нашей эстраде. Очень разнообразно и правдоподобно!», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Ткач показал фото, на котором запечатлен момент, когда юная Лиза крепко обнимает папу, который специально наклонился к дочке. Девочка даже зажмурилась от такого эмоционального момента.

Судя по всему, фото было сделано во время недавнего празднования дня рождения Ткача. В руке артиста даже можно заметить некую коробочку, возможно – с подарком от дочери.

Напомним, Ткач из «Квартал 95» крепко прижал к себе свой самый дорогой подарок.

Как сообщала Politeka, дерзкий Кошевой из "Квартал 95" обидел известного украинца, извинения не помогли.

Также Politeka писала, что дерзкий Ткач из «Квартал 95» обвел Потапа вокруг пальца неожиданным фокусом.