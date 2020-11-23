Звезда Студии «Квартал 95» Юрий Ткач насмешил необычным карточным трюком с участием мужа Насти Каменских Потапа

Артист опубликовал новое видео на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.net.

Так, Ткач показал отрывок из нового выпуска «Квартала», в котором он исполнил роль не очень умелого фокусника. Юморист вышел на сцену в подобающем блестящем костюме и цилиндре и предложил Потапу поучаствовать в его фокусе. Для этого рэперу нужно было выбрать и запомнить одну карту из колоды.

«Давайте просто возьмем лысоносого мужчину и попросим его выбрать одну карту абсолютно любую. Запоминанте! Кладенте! Я это все перемешанте, как ументе. А теперь внимательно! Очень все просто…Это она?», - комментирует свои действия Ткач с забавным акцентом.

Затем он начинает по очереди демонстрировать Потапу карты из колоды в попытке найти ту самую, которую рэпер выбрал раньше. Впрочем, удалось это «фокуснику» лишь с седьмой попытки.

«Это магия, детка. Сможете повторить?», - написал Ткач в подписи к видео.

Его поклонники тут же принялись комментировать увиденное.

«Та запросто!», «Тренируюсь как раз!», «Это был шедевр) смотрели», «Я фан Юрчика», «Я такой же фокусник», «Всегда как только посмотрю ваши видео, поднимается настроение», «Юрчик Коперфилд!», - пишут люди.

Напомним, полуголый Казанин из «Квартал 95» заставил Елену Кравец замереть от изумления: «Ой, шо буде».

Как сообщала Politeka, распухший Ткач из «Квартал 95» с огрубевшим голосом записал срочное видеообращение: «Отнеситесь пожалуйста серьезно!».

Также Politeka писала, что располневший Ткач из «Квартал 95» ошеломил переменами во внешности, появилось фото: «Скоро Юзика догонит».