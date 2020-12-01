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Супермодель з Великобританії Демі Роуз вразила розкішною фігурою, примірявши крихітну білизну

Як розповідає Politeka, фотографію знаменитість вирішила опублікувати у себе на сторінці в Instagram.

"Комфортно і мило", - коротко йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на фотографії Роуз позує в тісному топі і не менш спокусливих шортах.

"Нарешті щось цікаве«, " ух, яка спекотна красуня" « "ох, яке тіло бездоганне" « "ох, це занадто гаряче«,» чарівна«,» рожевий тобі явно йде, красуня«," це дуже круто!",- пишуть її шанувальники.

До цього ми розповідали, що модель купальників і нижньої білизни Демі Роуз, яку називають "британською Кардаш'ян", показала новий образ в милому купальнику з сердечками.

Популярна красуня любить проводити час на пляжі і показувати своє тіло в досить маленьких і ледь прикривають її тіло купальниках. Раніше Демі соромилася своєї фігури, а тепер навпаки – демонструє її відкрито і без будь-якого сорому.

Оскільки модель рекламує білизну і бікіні, вона публікує досить багато кадрів в одному стилі, але це не заважає шанувальникам захоплюватися і нахвалювати Роуз, а також її фігуру. Володіючи шостим розміром бюста, Демі в основному показує його на Селфі.

Нагадавши, мокра Демі Роуз показала ідеальний "горішок" в білосніжному бікіні.

Як повідомляла Politeka, Демі Роуз не змогла утримати "Черешеньки" в червоному бікіні з вирізом.

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