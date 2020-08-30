Известная модель купальников и нижнего белья Деми Роуз, которую называют "британской Кардашьян", показала жгучие кадры с отдыха на море

Как сообщает Politeka.net, каждая публикация модели Деми Роуз в Instagram набирает несколько сотен тысяч лайков и невероятное количество комментариев. Даже находясь на карантине, она продолжает публиковать соблазнительные снимки перед которыми невозможно устоять.

В этот раз девушка показала милое фото с ресторана, куда она пошла ужинать. Для прогулки она выбрала смелый наряд, который не скрывал ее пышных форм, а подчеркивал каждый изгиб ее пышных форм (чтобы увидеть фото доскрольте до коца страницы).

В этот раз она нашла лук, который прекрасно сидит на ее формах. Аутфит знаменитой красавицы, которую называют "русской Кардашьян", составило облегающее платье с глубоким декольте и на тонких бретельках. Декольте настолько глубокое, что знаменитые формы едва не выпадают, при этом видно, что девушка не стала надевать лифчик. Главной изюминкой платья стали рюшки в зоне декольте, которые акцентируют внимание на ее бюсте.

Инстадива сидит за столом в ресторане, смотря в камеру и мило улыбаясь. Образ дополнили свободно распущенные по плечам волосы и нежный макияж с розовыми губами и накладными ресницами.

Смотря на снимок, хочется оставить для девушки несколько комплиментов: «Потрясающая красота», «божественное тело», «Оууу, вкусная конфетка», «Прекрасный вид», «Очень горячая картинка, любовь».

К сожалению пользователи сети не смогли оставить свои комментарии для модели, ведь девушка засветила снимок в своем Instagram-Stories.

Напомним, фигуристая Деми Роуз в бикини соблазнила восточным образом.

Как сообщала Politeka, аппетитная Деми Роуз в черном белье оседлала квадроцикл.

Также Politeka писала, что Деми Роуз полностью разделась и блеснула белыми полосочками от бикини.