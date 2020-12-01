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Супермодель из Великобритании Деми Роуз впечатлила роскошной фигурой, примеряв крохотное белье

Как рассказывает Politeka, фотографию знаменитость решила опубликовать у себя на странице в Instagram.

«Комфортно и мило», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на фотографии Роуз позирует в тесном топе и не менее соблазнительных шортах.

«Наконец-то что-то интересное», «ух, какая жаркая красотка», «ох, какое тело безупречное», «ох, это слишком горячо», «волшебная», «розовый тебе явно идет, красотка», «это очень круто!», - пишут ее поклонники.

До этого мы рассказывали, что модель купальников и нижнего белья Деми Роуз, которую называют "британской Кардашьян", показала новый образ в милом купальнике с сердечками.

Популярная красотка любит проводить время на пляже и показывать свое тело в довольно маленьких и едва прикрывающих ее тело купальниках. Раньше Деми стеснялась своей фигуры, а теперь наоборот – демонстрирует ее открыто и без какого-либо стеснения.

Так как модель рекламирует белье и бикини, она публикует довольно много кадров в одном стиле, но это не мешает поклонникам восхищаться и нахваливать Роуз, а также ее фигуру. Обладая шестым размером бюста, Деми в основном показывает его на селфи.

Напомним, мокрая Деми Роуз показала идеальный "орешек" в белоснежном бикини.

Как сообщала Politeka, Деми Роуз не смогла удержать "черешенки" в красном бикини с вырезом.

Также Politeka писала, что Деми Роуз покорила размерами своих прелестей, забыв о лифчике