Модель Деми Роуз, также известная как британская Кардашьян, повеселилась на пляже в невероятном купальнике с вырезом

С детства Деми критиковал за слишком пышные формы, будучи подростком, девушка думала, что все можно решить при помощи голодания и жесткой диеты. Из-за своего фанатичного желания сбросить вес девушка попала в больницу с расстройством пищевого поведения.

После Деми решила, что нужно приниматься себя в любом виде и весе, поэтому она больше не худеет, а с гордостью показывает свое тело в самых разных и смелых бикини. В этот раз красотка повеселилась на пляже в трендовом купальнике с необычновенным вырезом под грудью и на талии. Из-за довольно глубокого выреза, грудь девушки "выскользнула" и Деми засветила ее прямо во время съемки.

Впрочем, фанатам такой вид понравился еще больше:

«Она всегда выглядит потрясающе и мило одновременно ❤😍💞», «👅Да детка», «Похоже, это начало новой серии Спасателей Малибу !!», «Заставь человека сказать ... боже», «Абсолютно красивый вид📸💯🔥🤩😍🌼,» «Muy Hermosa,» "Прекрасная кошечка», «Горячая детка», «Это абсолютно потрясающе, она создана для любви и флирта», - пишут пользователи.

До этого пышногрудая красотка прогулялась на пляже в стильном бело-бирюзовом бикини. Как и ранее, девушка решила надеть купальник, который был одним из самых популярных в этом сезоне.

Роуз примерила монокини со змеиным принтом, выполненным в светлых тонах. При этом модель распустила длинные локоны, а также не стала наносить яркий макияж. Главной пикантностью образа Деми стали, конечно же, кокосы, что она держала в руках. Девушка решила устроить солнечную прогулку на пляже вместе с коктейлем в руках и удивить тем самым в очередной раз своей фигурой.

«Ох, какая роскошная женщина 😍😍🙌🙌😂😂!», «Ты самая лучшая и милая в моей жизни 😘😘😘😘», «Просто прелесть, а не размеры😘😘😘», «Bellísima 😘😘», «Вау, всегда замечательно и красиво 👍🏽», «Горячая сексуальная леди».

Напомним, Деми Роуз едва удержала пышных «близняшек» в крохотном наряде.

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