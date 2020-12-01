Нацбанк дозволив банкам приймати цифрові паспорти для верифікації клієнтів

Про нововведення, які дозволять адаптувати роботу українських банків до сучасних реалій, розповіли в прес-службі НБУ.

Зокрема, з 1 грудня цього року українські банки при проведенні касових операцій та верифікації клієнта або його представника зможуть приймати цифрові паспорти або закордонні паспорти через додаток «Дія».

Крім цього, клієнтам буде простіше передавати банкам підозрілі банкноти і монети, а також купюри іноземної валюти. Тепер для цього у відповідній довідці замість своїх паспортних даних достатньо буде вказати контактну інформацію (номер телефону або електронну адресу).

Також в рамках нововведень частина вимог, які раніше застосовувалися до банків, буде поширюватися і на інкасаторські компанії. Наприклад, вони повинні будуть виключати сумнівні банкноти з ужитку і передавати їх в Нацбанк для вивчення, а також виключати і відправляти банкноти, зафарбовані спеціальним розчином внаслідок несанкціонованого втручання в спецпристрій для зберігання цінностей, в правоохоронні органи.

Всі нові правила спрямовані на те, щоб спростити процес проведення касових операцій в банках, а також посилити контроль за якістю грошей, які знаходяться в обігу в цілому по країні.

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