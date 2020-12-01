Нацбанк позволил банкам принимать цифровые паспорта для верификации клиентов
О нововведениях, которые позволят адаптировать работу украинских банков к современным реалиям, рассказали в пресс-службе НБУ.
В частности, с 1 декабря этого года украинские банки при проведении кассовых операций и верификации клиента или его представителя смогут принимать цифровые паспорта или загранпаспорта через приложение «Дія».
Помимо этого, клиентам будет проще передавать банкам подозрительные банкноты и монеты, а также купюры иностранной валюты. Теперь для этого в соответствующей справке вместо своих паспортных данных достаточно будет указать контактную информацию (номер телефона или электронный адрес).
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Также в рамках нововведений часть требований, которые раньше применялись к банкам, будет распространяться и на инкассаторские компании. Например, они должны будут исключать сомнительные банкноты из обихода и передавать их в Нацбанк для изучения, а также исключать и отправлять банкноты, закрашенные специальным раствором вследствие несанкционированного вмешательства в спецустройство для хранения ценностей, в правоохранительные органы.
Все новые правила направлены на то, чтобы упростить процесс проведения кассовых операций в банках, а также усилить контроль за качеством денег, которые находятся в обращении в целом по стране.
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