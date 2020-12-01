Нацбанк позволил банкам принимать цифровые паспорта для верификации клиентов

О нововведениях, которые позволят адаптировать работу украинских банков к современным реалиям, рассказали в пресс-службе НБУ.

В частности, с 1 декабря этого года украинские банки при проведении кассовых операций и верификации клиента или его представителя смогут принимать цифровые паспорта или загранпаспорта через приложение «Дія».

Помимо этого, клиентам будет проще передавать банкам подозрительные банкноты и монеты, а также купюры иностранной валюты. Теперь для этого в соответствующей справке вместо своих паспортных данных достаточно будет указать контактную информацию (номер телефона или электронный адрес).

обмен валют коммуналка выплаты субсидии банк

Популярные статьи сейчас

Трагедия разделила жизнь Евгения Кошевого из "Квартал 95" на до и после: "Мы даже не успели поговорить..."

Аппетитная Ана Чери расстегнула молнию и показала обжигающие прелести без белья: "Ты такая крутая"

Полный локдаун в Украине с 23 декабря: Степанов сделал срочное заявление, «Это решение…»

"С Тиной было лучше": Дан Балан променял Кароль на молодую красотку, заинтриговав любовным постом
Показать еще

Также в рамках нововведений часть требований, которые раньше применялись к банкам, будет распространяться и на инкассаторские компании. Например, они должны будут исключать сомнительные банкноты из обихода и передавать их в Нацбанк для изучения, а также исключать и отправлять банкноты, закрашенные специальным раствором вследствие несанкционированного вмешательства в спецустройство для хранения ценностей, в правоохранительные органы.

нбу, нацбанк

Все новые правила направлены на то, чтобы упростить процесс проведения кассовых операций в банках, а также усилить контроль за качеством денег, которые находятся в обращении в целом по стране.

Напомним, перерасчет пенсий, новые деньги от НБУ и повышение выплат: что изменится в Украине с 1 декабря.

Как сообщала Politeka, Нацбанк вводит в оборот новые 5 и 10 гривен, как они выглядят и чем необычны: "С 1 декабря...".

Также Politeka писала, что украинцы получат деньги-субсидию не только на коммуналку, важная деталь по выплатам: «Для семей, которые…».