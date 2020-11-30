Украинцам следует готовиться к появлению новых монет номиналами 5 и 10 гривен

Об этом сообщается на официальном портале Нацбанка.

Обе новые монеты будут введены в обращение уже завтра, 1 декабря.

Монета номиналом 5 гривен и тиражом в 35 тысяч посвящена городу Славянск, что на Донбассе, который расположен на реке Казенный Торец, у Торских соляных озер.

Развитие Славянска исторически связано с солевым промыслом-добычей соли и лечением пациентов соленой водой и целебными грязями. На сегодняшний день город является одним из символов в украинской борьбе за возвращение оккупированных территорий, утраченных вследствие российской агрессии 2014 года, а сам населенный пункт несколько месяцев находился под оккупацией.

На аверсе новой монеты-малый Государственный Герб Украины, в центре на зеркальном фоне – стилизованная композиция, отражающая исторические периоды основания города: козак на фоне фрагмента деревянной крепости, под которой стилизованные волны и надпись: Соляной/Тор. На реверсе - силуэт горы Карачун с композицией современного города; вверху – герб города Славянска, исторические сооружения – Свято-Воскресенская церковь (справа), здание городской больницы (слева), на переднем плане внизу – фонтан.

Другая монета номиналом 10 гривен посвящена казацкому летописцу Самуилу Величко, который освещал события украинской истории середины XVII-начала XVIII в.

На аверсе монеты - малый Государственный Герб Украины, на зеркальном фоне композиция, символизирующая деятельность летописца: каламар, с которого раскрывается лист бумаги со стилизованными надписями: Летопись Самуила Величко 1720; внизу: номинал монеты-10/гривен и год чеканки монеты – 2020.

На реверсе изображен зеркальный абрис казачьего профиля (образ Величко), на фоне которого воспроизведен фрагмент Предисловия из Летописи Величко: "Интересному нраву человеческому не может ничего быть подходяшего, ласковый читатель, как читать книги и узнавать дро древние человеческие деяния и поступки"; и надписи: Самуил Величко (слева на фоне пера), годы жизни летописца 1670/1728 (справа от абриса).

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