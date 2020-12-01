С приходом зимы украинцев ждут значительные перемены, связанные с пенсиями и другими социальными выплатами

Как передает Politeka.net, с 1 декабря в Украине планово повысят общий прожиточный минимум до 2189 гривен, для детей до 6 лет - 1921 грн, от 6 до 18 – 2395 грн, для нетрудоспособных – 1769 грн,
для трудоспособных – 2270 грн. В связи с этим правительство пересчитает все, что рассчитывается по этому показателю.

В первую очередь, пересчитают пенсии, которые непосредственно зависят от минимума. Так с декабря надбавки для пенсионеров вырастут вырастут со 17,2 до 17,69 гривен, минимальная пенсия - с 1720 до 1769 гривен, а максимальная - с 17 210 до 17 690 гривен. Такие суммы пенсионеры будут получать вплоть до июля следующего года.

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Безработным женщинам повысят оплату декретного отпуска, которая по закону составляет 25% от прожиточного минимума. С 1 декабря 2020 года эта сумма вырастет до 2383 гривны, следующее повышение запланировано с 1 июля – до 2635 гривен.

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гривна выплаты зарплата

С 1 декабря 2020 года Нацбанк вводит в Украине новые деньги. Регулятор введет в обращение монеты номиналом 5 и 10 гривен. Пятигревневую выпускают тиражом в 35 тысяч, на ней изображен город Славянск, что на Донбассе. Другая монета номиналом 10 гривен посвящена Самуилу Величко, казацкому летописцу, осветившему исторические события середины XVII-начала XVIII веков.

тарифы, отопление, батарея

После запуска газового рынка в Украине теперь каждый месяц меняются, уже известно, кому и сколько придется платить в декабре. "Нафтогаз" установила тариф для населения в размере 6,33 гривны за кубометр. В результате стоимость отопления дома площадью в 70 квадратов составит около 487 грн. Средняя стоимость газа от поставщиков осталась на уровне - 7,16 гривен за кубический метр, лишь три компании решили повысить цены на свои услуги.

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