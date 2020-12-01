Відома російська актриса Христина Асмус вибухнула емоційним постом і розповіла про своє розчарування в людях
Зірка опублікувала нове фото і розповідь про свої переживання в Instagram. Про це пише Politeka.net.
Так, Асмус зізналася, що відчуває себе жахливо через розчарування в людях.
"Парасолька зараз дуже добре відображає мій стан. Мене просто вивертає...занадто велика концентрація г*на за ці дні. Як же мало людей серед людей...Кожен раз на якесь диво сподіваюся. Але життя протвережує все болючіше і болючіше...",- написала актриса.
Вона також поділилася своїм фото, зробленим на вулиці у вітряну погоду. На ньому актриса в плащі йде, зігнувшись від поривів вітру, а парасолька, який вона тримає в руках, вивернувся назовні.
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Шанувальники Асмус не могли не відреагувати на її пост.
"Ти дуже сильна! Не звертай уваги на невихованих людей, дорога! Ти прекрасна!", "Миле диво", "щиро співчуваю. Сил і терпіння", "Тримайся, дівчинка! Ти сильна, впораєшся. удачі тобі і душевної рівноваги", "мене завжди дивує звідки у такої тендітної дівчини стільки внутрішньої сили!", "Христина, візьми цвяхи і забий на всіх)))) стільки дебілів, що часом здається що в дурдомі день відкритих дверей", "Мері Поппінс прилетіла", - пишуть люди.
Нагадаємо, Христина Асмус показала маму, на яку таїть образу, одкровення зірки.
Як повідомляла Politeka, заревана Христина Асмус в трусах викликала хвилю співчуття: "Це після розлучення з Харламовим".
Також Politeka писала, що мама Христини Асмус вразила зовнішністю поруч з дочкою, фото екс-тещі Харламова: «як дві краплі».