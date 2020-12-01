Известная российская актриса Кристина Асмус разразилась эмоциональным постом и рассказала о своем разочаровании в людях

Звезда опубликовала новое фото и рассказ о своих переживаниях в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Так, Асмус призналась, что чувствует себя ужасно из-за разочарования в людях.

«Зонт сейчас очень хорошо отражает моё состояние. Меня просто выворачивает…Слишком большая концентрация г*на за эти дни. Как же мало людей среди людей...Каждый раз на какое-то чудо надеюсь. Но жизнь отрезвляет все больнее и больнее...», - написала актриса.

Она также поделилась своим фото, сделанным на улице в ветренную погоду. На нем актриса в плаще идет, согнувшись от порывов ветра, а зонт, который она держит в руках, вывернулся наружу.

Поклонники Асмус не могли не отреагировать на ее пост.

«Ты очень сильная! Не обращай внимания на невоспитанных людей, дорогая! Ты прекрасна!», «Милое чудо», «Искренне сочувствую. Сил и терпения», «Держись, девочка! Ты сильная, справишься. удачи тебе и душевного равновесия», «Меня всегда удивляет откуда у такой хрупкой девушки столько внутренней силы!», «Кристина, возьми гвозди и забей на всех)))) столько дебилов, что порой кажется что в дурдоме день открытых дверей», «Мэри Поппинс прилетела», - пишут люди.

Напомним, Кристина Асмус показала маму, на которую таит обиду, откровения звезды.

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