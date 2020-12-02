Зірки прагнуть виглядати молодше, для чого застосовують різні "хитрощі"

Познайоммось з кількома зірками, які робили пластику, ставили собі уколи "краси", вставляли філери в обличчя і так далі, передає Politeka.net.

В юності американська актриса і режисер Анджеліна Джолі володіла миловидно зовнішністю. Однак зірка протягом багатьох років робила легкий тюнінг, щоб домогтися ідеальної зовнішності.

На жаль, результат не потішив. З роками артистка втрачала об'єм губ, тому вона стала робити собі уколи, також зірка змінювала собі форму носа і видалила грудки Біша. Остання дія зірки зіграла з нею злий жарт. Зараз вона здається виснаженою.

Модель і актриса Памела Андерсон не тільки кілька разів збільшувала собі бюст, але і змінювала обличчя. Артистка перестаралася з пластикою і ботоксом. В результаті вона стала невпізнанною, і втратила свою індивідуальність.

Can you believe Pamela Anderson is 50 years old! There have been many plastic surgery rumors but none confirmed for her... Gepostet von The Spiegel Center am Montag, 18. Juni 2018

Кім Кардашьян зробила пластику, змінивши форму носа, а також і очей. Крім того, зірка регулярно робить уколи ботулотоксину в лоб і куточки очей для усунення дрібних зморшок.

Російська співачка Алла Пугачова стала робити пластику після 50 років. Зірка зважилася на кругову підтяжку обличчя і дуже змінилася. Артистка виправила вилиці і ніс, а також, за деякими даними, зробила ліпосакцію. Зараз зірка хоч і виглядає молодше своїх років, все ж її шкіра стоншилася, втомившись від постійних натягів і "уколів".

Співачці Софії Ротару ніколи не даси 73 роки. Зірка вже зробила підтяжку верхніх і нижніх повік, через що трохи змінився розріз очей.

Гладкий лоб-ознака уколів ботоксу. Крім того, раз на 5-6 років артистка робить кругову підтяжку обличчя.

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