Зірки прагнуть виглядати молодше, для чого застосовують різні "хитрощі"
Познайоммось з кількома зірками, які робили пластику, ставили собі уколи "краси", вставляли філери в обличчя і так далі, передає Politeka.net.
В юності американська актриса і режисер Анджеліна Джолі володіла миловидно зовнішністю. Однак зірка протягом багатьох років робила легкий тюнінг, щоб домогтися ідеальної зовнішності.
На жаль, результат не потішив. З роками артистка втрачала об'єм губ, тому вона стала робити собі уколи, також зірка змінювала собі форму носа і видалила грудки Біша. Остання дія зірки зіграла з нею злий жарт. Зараз вона здається виснаженою.
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Модель і актриса Памела Андерсон не тільки кілька разів збільшувала собі бюст, але і змінювала обличчя. Артистка перестаралася з пластикою і ботоксом. В результаті вона стала невпізнанною, і втратила свою індивідуальність.
Кім Кардашьян зробила пластику, змінивши форму носа, а також і очей. Крім того, зірка регулярно робить уколи ботулотоксину в лоб і куточки очей для усунення дрібних зморшок.
Російська співачка Алла Пугачова стала робити пластику після 50 років. Зірка зважилася на кругову підтяжку обличчя і дуже змінилася. Артистка виправила вилиці і ніс, а також, за деякими даними, зробила ліпосакцію. Зараз зірка хоч і виглядає молодше своїх років, все ж її шкіра стоншилася, втомившись від постійних натягів і "уколів".
Співачці Софії Ротару ніколи не даси 73 роки. Зірка вже зробила підтяжку верхніх і нижніх повік, через що трохи змінився розріз очей.
Гладкий лоб-ознака уколів ботоксу. Крім того, раз на 5-6 років артистка робить кругову підтяжку обличчя.
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