Звезды стремятся выглядеть моложе, для чего применяют различные "хитрости"

Давайте познакомимся с несколькими звездами, которые делали пластику, ставили себе уколы "красоты", вставляли филлеры в лица и так далее, передает Politeka.net.

В юности американская актриса и режиссер Анджелина Джоли обладала миловидно внешностью. Однако звезда на протяжении многих лет делала легкий тюнинг, чтобы добиться идеальной внешности.

К сожалению, результат не обрадовал. С годами артистка теряла объем губ, поэтому она стала делать себе уколы, также звезда меняла себе форму носа и удалила комки Биша. Последнее действие звезды сыграло с ней злую шутку. Сейчас она кажется изможденной.

Модель и актриса Памела Андерсон не только несколько раз увеличивала себе бюст, но и меняла лицо. Артистка перестаралась с пластикой и ботоксом. В результате она стала неузнаваемой, и потеряла свою индивидуальность.

Can you believe Pamela Anderson is 50 years old! There have been many plastic surgery rumors but none confirmed for her... Gepostet von The Spiegel Center am Montag, 18. Juni 2018

Ким Кардашьян сделала пластику, изменив форму носа, а также и глаз. Кроме того, звезда регулярно делает уколы ботулотоксина в лоб и уголки глаз для устранения мелких морщинок.

Российская певица Алла Пугачева стала делать пластику после 50 лет. Звезда решилась на круговую подтяжку лица и очень преобразилась. Артистка исправила скулы и нос, а также, по некоторым данным, сделала липосакцию. Сейчас звезда хоть и выглядит моложе своих лет, все же ее кожа истончилась, устав от постоянных натяжений и "уколов".

Певице Софии Ротару никогда не дашь 73 года. Звезда уже сделала подтяжку верхних и нижних век, из-за чего немного изменился разрез глаз.

Гладкий лоб - признак уколов ботокса. Кроме того, раз в 5-6 лет артистка делает круговую подтяжку лица.

Напомним, что Ким Кардашьян в прозрачном наряде соблазнительно растянулась на лестнице: "Идеальный ракурс".

Как сообщала Politeka, Ким Кардашьян осмелилась показать себя настоящую, результат оказался непредвиденным.

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