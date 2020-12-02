Звезды стремятся выглядеть моложе, для чего применяют различные "хитрости"
Давайте познакомимся с несколькими звездами, которые делали пластику, ставили себе уколы "красоты", вставляли филлеры в лица и так далее, передает Politeka.net.
В юности американская актриса и режиссер Анджелина Джоли обладала миловидно внешностью. Однако звезда на протяжении многих лет делала легкий тюнинг, чтобы добиться идеальной внешности.
К сожалению, результат не обрадовал. С годами артистка теряла объем губ, поэтому она стала делать себе уколы, также звезда меняла себе форму носа и удалила комки Биша. Последнее действие звезды сыграло с ней злую шутку. Сейчас она кажется изможденной.
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Модель и актриса Памела Андерсон не только несколько раз увеличивала себе бюст, но и меняла лицо. Артистка перестаралась с пластикой и ботоксом. В результате она стала неузнаваемой, и потеряла свою индивидуальность.
Ким Кардашьян сделала пластику, изменив форму носа, а также и глаз. Кроме того, звезда регулярно делает уколы ботулотоксина в лоб и уголки глаз для устранения мелких морщинок.
Российская певица Алла Пугачева стала делать пластику после 50 лет. Звезда решилась на круговую подтяжку лица и очень преобразилась. Артистка исправила скулы и нос, а также, по некоторым данным, сделала липосакцию. Сейчас звезда хоть и выглядит моложе своих лет, все же ее кожа истончилась, устав от постоянных натяжений и "уколов".
Певице Софии Ротару никогда не дашь 73 года. Звезда уже сделала подтяжку верхних и нижних век, из-за чего немного изменился разрез глаз.
Гладкий лоб - признак уколов ботокса. Кроме того, раз в 5-6 лет артистка делает круговую подтяжку лица.
Напомним, что Ким Кардашьян в прозрачном наряде соблазнительно растянулась на лестнице: "Идеальный ракурс".
Как сообщала Politeka, Ким Кардашьян осмелилась показать себя настоящую, результат оказался непредвиденным.
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