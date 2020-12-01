Знаменитий російський співак Філіп Кіркоров показав, як розважається його маленька дочка Алла-Вікторія

У перший день зими артист поділився новим знімком дівчинки на її сторінці в Instagram, повідомляє Politeka.net.

Судячи з усього, Алла-Вікторія вирішила по повній перейнятися зимовим настроєм і для цього вирушила на ковзанку. На фото дівчинка зображена під час катання по льоду на тлі святкової ілюмінації.

При цьому відразу можна зрозуміти, що це дочка Кіркорова, адже на дівчинці стильний квітчастий пуховик, явно від відомого бренду. Волосся Алли-Вікторії зібрані в милий хвостик і прикрашені рожевим квіточкою.

"Впевнено заїжджаю в свій новий рік!" ,- йдеться у підписі.

Шанувальники зоряного сімейства тут же почали коментувати знімок.

"Красуня! Будь щаслива, Зірочка! Люблю Тебе, Зайка!", "Сонечко", "Будь щаслива! Нехай всі мрії виконуються. Нехай це свято буде наповнений посмішками друзів, подарунками і хорошим настроєм", "Татова красуня!", "Маленька принцеса, будь щаслива", "Красива дівчина! Щастя тобі в житті!", "Зовсім доросла вже", " молодець! Папа катався? Не падав?",- пишуть люди.

Раніше ми писали, що на фан-сторінці колишньої дружини Кіркорова Алли Пугачової з'явилося фото, на якому усміхнена Примадонна обіймає маленьку Аллу-Вікторію. При цьому дівчинка притримує вишукану діадему на голові.

"З днем народження, Алла-Вікторія Кіркорова!"- йдеться у підписі до фото.

Нагадаємо, рідкісне фото з Пугачовою і донькою Кіркорова Аллою-Вікторією злили в мережу: "як же схожа на тата і...".

Як повідомляла Politeka, Кіркоров поділився болем від важкої втрати: "згадую і думаю кожен день...".

Також Politeka писала, що діти Алли Пугачової і Кіркорова насторожили вражаючою схожістю.